Obezbeđenje preplavilo Belu kuću! Bora urla na Boginju iz petnih žila, Anastasija ga ponovo ukanalila: I lud čovek vidi da tebi prija Uroš (VIDEO)

Haos se ne zaustavlja!
Haos oko Bore Santane se nastavio, a obezbeđenje preplavilo Belu kuću.
- Kako da ne poludim na Takija, koji dođe ovde i govori, a ja gotivim Maju - rekao je Bora.
- Kako gotiviš kada pričaš ovde devojkama da se ja dr*giram?! Ma kakav gas - rekla je Maja.
- Rekao je pre neki dan da su Maja i Miljana nimfomanke, šta te to čudi - rekla je Anastasija.
- Boro, nije ti adresa Boginja, nego Anastasija - rekao je voditelj.
- Šta je skočila?! Ova buljava neće da kaže - rekao je Bora.
- Šta sam ti ja kriva što te devojka neće?! - rekla je Boginja.
- I lud čovek vidi da tebi prija Uroševa pažnja. Nisam rekla da si ti pe*er - rekla je Anastasija.
- Ti si sam dozvolio da ga ljubiš u usta i da mu pljuješ u usta. Da li si svestan šta si radio u pušionici - rekao je Terza.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić