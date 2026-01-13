AKTUELNO

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo Belu kuću! Bora urla na Boginju iz petnih žila, Anastasija ga ponovo ukanalila: I lud čovek vidi da tebi prija Uroš (VIDEO)

Haos se ne zaustavlja!

Haos oko Bore Santane se nastavio, a obezbeđenje preplavilo Belu kuću.

- Kako da ne poludim na Takija, koji dođe ovde i govori, a ja gotivim Maju - rekao je Bora.

- Kako gotiviš kada pričaš ovde devojkama da se ja dr*giram?! Ma kakav gas - rekla je Maja.

- Rekao je pre neki dan da su Maja i Miljana nimfomanke, šta te to čudi - rekla je Anastasija.

- Boro, nije ti adresa Boginja, nego Anastasija - rekao je voditelj.

- Šta je skočila?! Ova buljava neće da kaže - rekao je Bora.

- Šta sam ti ja kriva što te devojka neće?! - rekla je Boginja.

- I lud čovek vidi da tebi prija Uroševa pažnja. Nisam rekla da si ti pe*er - rekla je Anastasija.

- Ti si sam dozvolio da ga ljubiš u usta i da mu pljuješ u usta. Da li si svestan šta si radio u pušionici - rekao je Terza.

