AKTUELNO

Zadruga

SLEDI TRKA! Veliki šef se OGLASIO, učesnici odmah napustili Belu kuću! (VIDEO)

Ovo su jedva čekali!

Veliki šef je i ovog utorka obavestio učesnike "Elite 9" da je vreme za kupovinu u prodavnici, te su oni jedva dočekali ove vesti.

- Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena. U prodavnici može biti najviše četvoro vas u isto vreme, pravo kupovine imate svi, ali prednost imaju odabrani, radno vreme prodavnice je do 13.30 - pisalo je u pismu koje je pročitala Jovana Mitić, ovonedeljni vođa.

Odmah po čitanju pisma usledila je trka, kao i svakog puta, ko će prvi stići na red za kupovinu.

