ON JE MOJA MUZA, MOJA INSPIRACIJA! Ivan Marinković rešio da se POIGRA sa Asminom, Durdžić počeo da se puši! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo će biti zanimljivo.

Dok je Goca Džehverović pokušavala da razdeli higijenske zadatke došlo je do svađe između Hane Duvnjak, Asmina Durdžića i Ivana Marinkovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idi se kači na nekog drugog, molim te da prestaneš - odbrusila je Hana.

- Ako ti ne možeš da radiš nešto da preuzme Asmin njene obaveze - rekao je Ivan Marinković Asminu i Hani.

- On je u mene zaljubljen, toliko je ljubomoran na mene - rekao je Asmin.

- On je moja inspiracija, on je moja muza, svake godine nađem muzu - naveo je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

