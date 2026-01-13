ON JE MOJA MUZA, MOJA INSPIRACIJA! Ivan Marinković rešio da se POIGRA sa Asminom, Durdžić počeo da se puši! (VIDEO)

Ovo će biti zanimljivo.

Dok je Goca Džehverović pokušavala da razdeli higijenske zadatke došlo je do svađe između Hane Duvnjak, Asmina Durdžića i Ivana Marinkovića.

- Idi se kači na nekog drugog, molim te da prestaneš - odbrusila je Hana.

- Ako ti ne možeš da radiš nešto da preuzme Asmin njene obaveze - rekao je Ivan Marinković Asminu i Hani.

- On je u mene zaljubljen, toliko je ljubomoran na mene - rekao je Asmin.

- On je moja inspiracija, on je moja muza, svake godine nađem muzu - naveo je Ivan.

Autor: R.L.