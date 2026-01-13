Ponižavajuće: Filip se ponovo ogradio od Maje Marinković! (VIDEO)

Kratko i jasno!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Asmin Durdžić želeo je da čuje od Danila Dače Virijevića da li se pomirio sa Majom Marinković samo njemu u inat.

- Da li si se pomirio sa Majom meni u inat? - pitao je Asmin.

- Ne. Mislim da smo Maja i ja imali sukobe zbog tebe. Namazan si i prevarant jer dok ti je odgovaralo da napadam Maju, a tebe da branim ti si ćutao. Prvi put kad ste se povađali Maja i ti rekao si mi da pričam sve ako sam tvoj drug. Ti znaš da se ti i ja družimo jer sam ja tako odlučio. Asmin sad brani Anitu, a nema šta nije pričao - pričao je Dača.

- Što bih je branio kad ima svog dečka? Jedina osoba koju ću braniti je Maja i Aneli jer imamo dete - rekao je Asmin.

- Mani se mene, ne treba mi drveni advokat. Ne uvlači me opet na kvarno u priču - poručila je Maja.

- Pitanje za Đukića, s obzirom da sam bio sa vama u odabranima dve nedelje i da nije da Maja i ti niste pričali nego je svako veče bilo peckanje i sinoć je bilo jako prebacivanje nekih stvari. Kaži ti meni da li misliš da bi Maja bila sa tobom i kakav vam je odnos trenutno? Da li se sve ugasilo i nastavilo kroz peckanje? - pitao je Dača.

- Ja to ne gledam kao peckanje, ako pričamo o sinoć. Ja ne znam da li to tako deluje, a verovatno deluje. Što se Maje tiče volim sa njom da se raspravljam jer se ne dolazi do rešenja i jedino rešenje je da je ona u pravu. Kad me to smori ja stavim čepove. Zanimljivo mi je i simpatično za razliku od ovoga šta slušamo. Mnogo mi je to zanimjivije nego da slušam pretnje, prozivke i psovke. Ne deluje mi da bi Maja bila sa mnom u vezi i slagao bih kad bih rekao da bi bila - pričao je Filip.

Autor: A. Nikolić