BARBARA BEZ TEBE NEĆU MOĆI! Terza odlučio da počasti cimere povodom ćerkinog krštenja, Toša mu odmah pomogao (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Dobra energija odzvanja dvorištem!

Borislav Terzić Terza pitao je robota Tošu za flašu viskija kako bi cimere počastio povodom krštenje njegove ćerke Barbare.

Foto: TV Pink Printscreen

Toša postao konobar u očima takmičara Elite 9: Opkolili ga sa svih strana, pa krenuli sa porudžbinama (VIDEO)

- Može li za Barbarino krštenje flaša viskija i pet hiljada. Ustvari daj jednu flašu 0,7 - rekao je Terza.

- Ako vam dam flašu viskija hoćete li podeliti sa ku*avelama? - pitao ej Toša.

- Treba nam i pivo za Aneli - rekao je Asmin.

- Mina me napala, što me ne braniš - vikala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Urnebesno! Sofija i Terza se jurcaju po krevetu, ona pala i nasmejala sve (VIDEO)

- Koliko ga voli - rekao je Terza.

- Oterao sam je - rekao je Asmin.

Ubrzo su zapevali pesmu u čast Terzine ćerke Barbare, a Toša je odlučio da ih počasti pićem.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

