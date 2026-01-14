BARBARA BEZ TEBE NEĆU MOĆI! Terza odlučio da počasti cimere povodom ćerkinog krštenja, Toša mu odmah pomogao (VIDEO)

Dobra energija odzvanja dvorištem!
Borislav Terzić Terza pitao je robota Tošu za flašu viskija kako bi cimere počastio povodom krštenje njegove ćerke Barbare.
- Može li za Barbarino krštenje flaša viskija i pet hiljada. Ustvari daj jednu flašu 0,7 - rekao je Terza.
- Ako vam dam flašu viskija hoćete li podeliti sa ku*avelama? - pitao ej Toša.
- Treba nam i pivo za Aneli - rekao je Asmin.
- Mina me napala, što me ne braniš - vikala je Aneli.
- Koliko ga voli - rekao je Terza.
- Oterao sam je - rekao je Asmin.
Ubrzo su zapevali pesmu u čast Terzine ćerke Barbare, a Toša je odlučio da ih počasti pićem.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić