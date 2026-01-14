Maja će počupati kosu s glave: Filip stao u zaštitu Boginje nakon Anelinog pljuvanja! Anđelo progovorio o muvanju sa Ahmićevom, pa joj priredio hladan tuš! (VIDEO)

Žestoko!

U novom izdanju radio "Amnezije", Aneli Ahmić progovorila je o muvanju sa Janjušem, Filipom i Anđelom. Ubrzo se pridružio i Anđelo Ranković koji je izneo svoju stranu priče.

- Od koga pre očekuješ da te prizna za vezu? - glasilo je pitanje.

- Polako, dug je period. Videće se sve, još se ništa ne zna. Kad god sam videla Filipa da je blizak sa nekim curama, a da nije Maja ja sam dolazila. On i Boginja su bili na milimetar da se ne poljube. Maja je meni rekla da očekuje da će on završiti sa nekim - rekla je Aneli.

- Da li si mi rekla u kazinu: "Gledaj šta mi radi Maja sa Asminom" - pitao ej Dačo.

- Gledaj šta priča, nisam videla Maju i Asmina. Anđelo i ja smo samo plesali, on je sam demantovao - rekla je Aneli.

- Jesi se poljubila sa Janjušem, je l' te uhvatio za gu*u? - pitao je Dačo.

- Ne! - rekla je Aneli.

- Od koga ti da spasiš Filipa? Dečko je sam meni prilazio. To što si ti ku*va nije moja stvar - uletela je Boginja.

- Anđelo, gde si naučio korake za prljavi ples? - pitao ej Bora.

- Ja sam dete Belog grada. Ja sam i u Kolumbiji naučio dodatno. Tu sam usavršio korake. Aneli nije pokušala da me poljubi. Mi smo drugari. Aneli i ja ćemo biti drugari, ne ostavljam prostora da ćemo biti zajedno. Aneli i Filip mi nisu delovali kao da se muvaju - rekao je Anđelo.

- Ti si magnet za budale. Sad si mi nakačio i ovu budalu - rekla je Aneli.

- Što nazivaš Boginju budalom? - skočio je Filip.

- Ja ne mogu da komentarišem kad nešto ne vidim - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić