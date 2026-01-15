Opa! Miki bacio oko na Boginju, evo šta ga sprečava da budu zajedno! (VIDEO)

Ne krije simpatije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Mikija Dudića.

- Da li se ložiš na Boginju? - glasilo je pitanje.

- Pa priznaću, sviđa mi se malo. Ne bih sad rekao da se ložim, ali promenio bih neke stvari kod nje, ali ne što se tiče fizički. Ušao sam sa stavom da ne želim odnose jer ne bih da se svađam... Ljubomoran sam jako i kad volim volim do koske. Situacije se izdešavala kako se meni ne sviđa sa Boginjom i Filipom da su imali nešto ne bih prešao preko toga jer njega ovde stvarno gotivim i imam rezorne u glavi preko kojih ne bih mogao. Ona da nije bila sa Filipa bio bih konkretniji, ali ovako... Ne želim da idem dublje u to i sigurno ćemo da ostanemo prijatelji - govorio je Miki.

Autor: A. Nikolić