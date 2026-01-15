AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu protiv emocija, ZALJUBILA SAM SE! Boginja načisto odlepila za Filipom, ne može da se obuzda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve priznala.

Tanja Stijelja Boginja došla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te je pričala o svojim emocijama prema Filipu Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Burno je kod mene, malo mi je žao Filipa, malo je potonuo, nije to zaslužio, ne zna šta hoće ni sa kim hoće, nadam se da će biti dobro i da će da se oporavi. Zaljubila sam se, ne znam šta da radim. Krivo mi je, mislim da sam iskrena što se tiče njega, ali njega nešto koči. Ne možeš ništa od njega da izvučeš, ne mogu ni da dođem do njega da pričam sa njim ima gard. Žao mi je, volela bih da razgovaramo što se tiče našeg odnosa i svega. Kad smo za crnim stolom, kad ga pitaju on ne daje odgovore, kad su žurke budemo prisni, pređem preko svega. Ovu zadnju žurku nisam htela da se ljubim sa njim jer sam imala osećaj da će završiti sa dotičnom, ne želim da se ponižavam. Osećanja i emocije su mi sve jače i jače, ne mogu protiv emocija - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Drvo je potom reklo Boginji da ide da dovede Filipa u Rajski vrt.

Autor: R.L.

