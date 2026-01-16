NJOJ ŽELE DA VIDE LEĐA! Odabrani doneli odluku, evo koja učesnica će se ove nedelje boriti za OPSTANAK u Eliti! (VIDEO)

Dali svoj sud!

Učesnici koji borave u Odabranima danas nominuju. Naredni je svoj stav iskazao Viktor Gagić.

- Što se tiče Anelinog sukoba sa Minom, ona mene nije vređala, ali osoba koja vređa nekog meni bliskog, ne može da bude meni bliska. Nominujem Dušicu iz jasnog razloga, devojka mi je svašta izgovorila, ne podnosim je - kazao je Viktor.

- Osoba koju ne mogu očima da gledam je Anđelo. On je izgubljen slučaj totalno. Ne dopada mi se kao čovek, nije kompletna ličnost, odvratan je - kazao je Ivan.

Odlukom Odabranih, ove nedelje od strane njih je nominovana Dušica Đokić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.