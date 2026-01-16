AKTUELNO

Zadruga

NJOJ ŽELE DA VIDE LEĐA! Odabrani doneli odluku, evo koja učesnica će se ove nedelje boriti za OPSTANAK u Eliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dali svoj sud!

Učesnici koji borave u Odabranima danas nominuju. Naredni je svoj stav iskazao Viktor Gagić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Anelinog sukoba sa Minom, ona mene nije vređala, ali osoba koja vređa nekog meni bliskog, ne može da bude meni bliska. Nominujem Dušicu iz jasnog razloga, devojka mi je svašta izgovorila, ne podnosim je - kazao je Viktor.

- Osoba koju ne mogu očima da gledam je Anđelo. On je izgubljen slučaj totalno. Ne dopada mi se kao čovek, nije kompletna ličnost, odvratan je - kazao je Ivan.

Odlukom Odabranih, ove nedelje od strane njih je nominovana Dušica Đokić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Njoj žele da vide leđa: Odabrani doneli konačnu odluku, evo koga su nominovali! (VIDEO)

Zadruga

NJOJ ŽELE DA VIDE LEĐA: Odabrani doneli ODLUKU, evo koju učesnicu su NOMINOVALI za ispadanje iz Elite! (VIDEO)

Zadruga

NJIMA ŽELE DA VIDE LEĐA! Odabrani doneli odluku koga ne žele da vide u Eliti - TOTALNI ŠOK! (VIDEO)

Zadruga

ODLUKA JE DONETA: Evo koga su nominovali Odabrani učesnici, NJOJ najviše žele da vide leđa! (VIDEO)

Zadruga

DALI SVOJ SUD! Odabrani doneli VAŽNU odluku! Ove dve učesnice dobile isti broj njihovih glasova! Njih više ne žele da vide u Beloj kući! (VIDEO)

Zadruga

NJIMA ŽELE DA VIDE LEĐA: Odabrani do samog kraja neusaglašeni, evo ko će ove nedelje boriti za OPSTANAK u Eliti! (VIDEO)