Teodora krči put ka Filipu? Bebici najavila raskid, više neće da trpi ljubomorne scene zbog Đukića! (VIDEO)

Donela važnu odluku!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa Teodorom Delić o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, koji je nakon žestokih svađa na tankom ledu.

- Kad si ga prevarila Bebica je preuzeo krivicu na sebe i rekao je da će da se promeni da bi tebi bio bolji. Da li je bilo promene ili se sve vrti oko Filipa?

- Bilo je promene na tri nedelje, a otkako je moja majka došla krenuli su problemi i rasprave. Vezano je i za to šta je moja majka izgovorila i kako vidi situacije. Od tog trenutka su krenuli problemi i češće je krenuo da mi prebacuje, pa imamo rasprave - rekla je Teodora.

- Buniš se da je Filip najveći problem, kako misliš da može posle svega da ima poverenj u tebe? - pitao je Joca.

- Ako nema poverenje ni ne treba da budemo zajedno. Rekla sam da više nema pravo da mi bilo šta prebaci. Ako se pomirio sa mnom treba da mi veruje. Nakon svih događaja u poslednje dve nedelje mislim da on meni ne veruje. Nisam raskinula sa njim jer negde smatram da te stvari mogu da se ispeglaju, ali ako još jednom bude takva situacija na ovu priču treba da se stavi tačka kao i na našu vezu. Mi se vrtimo u krug i nema poente. Mene to guši, mene to udaljava i generalno me to hladi. Meni je to gušenje katastrofa - pričala je Teodora.

- Na koji način on tebe ne poštuje? - pitao je Joca.

- Kad se svađa sa mnom i kad ima te besne odgovore. Meni je to katastrofa i ne želim da do toga više ikad dođe. Meni je bilo nepoštovanje da on Kariću onaj dan sve prećuti. On se pozivao da su drugi ćutali Kariću, a ćutao je i on - rekla je ona.

- Da li si pukla zbog Maje i Filipa pa si istresla sve na Bebicu? - pitao je voditelj.

- To su budalaštine, dešavalo se pre toga. Ne znam ko ne bi pukao da te neko uštine. Meni je to spinovanje priče - rekla je Teodora.

- Da li vidiš sebe pored Bebice i da imate neku perspektivu? Misliš li da je ovo već preko glave? - pitao je Joca.

- Mislim da je ovo prevazišlo svaku meru i granicu, ali ako se nikad više ne ponovi ništa može da se nastavi odnos, a ako se ponovo najmanja greška naš odnos je prekinut. Ja to više neću da tolerišem. Ne treba ni on meni da toleriše ako nešto vidi - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić