AKTUELNO

Zadruga

Teodora krči put ka Filipu? Bebici najavila raskid, više neće da trpi ljubomorne scene zbog Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Donela važnu odluku!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa Teodorom Delić o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, koji je nakon žestokih svađa na tankom ledu.

- Kad si ga prevarila Bebica je preuzeo krivicu na sebe i rekao je da će da se promeni da bi tebi bio bolji. Da li je bilo promene ili se sve vrti oko Filipa?

- Bilo je promene na tri nedelje, a otkako je moja majka došla krenuli su problemi i rasprave. Vezano je i za to šta je moja majka izgovorila i kako vidi situacije. Od tog trenutka su krenuli problemi i češće je krenuo da mi prebacuje, pa imamo rasprave - rekla je Teodora.

pročitajte još

I da sam bila, ne bih rekla na televiziji: Anita se totalno pogubila u detaljima o navodnoj aferi sa Reljom, totalno zakazala na priču o DŽIN TONIKU (

- Buniš se da je Filip najveći problem, kako misliš da može posle svega da ima poverenj u tebe? - pitao je Joca.

- Ako nema poverenje ni ne treba da budemo zajedno. Rekla sam da više nema pravo da mi bilo šta prebaci. Ako se pomirio sa mnom treba da mi veruje. Nakon svih događaja u poslednje dve nedelje mislim da on meni ne veruje. Nisam raskinula sa njim jer negde smatram da te stvari mogu da se ispeglaju, ali ako još jednom bude takva situacija na ovu priču treba da se stavi tačka kao i na našu vezu. Mi se vrtimo u krug i nema poente. Mene to guši, mene to udaljava i generalno me to hladi. Meni je to gušenje katastrofa - pričala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na koji način on tebe ne poštuje? - pitao je Joca.

- Kad se svađa sa mnom i kad ima te besne odgovore. Meni je to katastrofa i ne želim da do toga više ikad dođe. Meni je bilo nepoštovanje da on Kariću onaj dan sve prećuti. On se pozivao da su drugi ćutali Kariću, a ćutao je i on - rekla je ona.

pročitajte još

Sama sebe ponovo odaje! Anita zapretila učesnicima odavanjem informacija, Mića je raskrinkao: Ona brani sebe otkrivanjem nečijih stvari, tovari nekog

- Da li si pukla zbog Maje i Filipa pa si istresla sve na Bebicu? - pitao je voditelj.

- To su budalaštine, dešavalo se pre toga. Ne znam ko ne bi pukao da te neko uštine. Meni je to spinovanje priče - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li vidiš sebe pored Bebice i da imate neku perspektivu? Misliš li da je ovo već preko glave? - pitao je Joca.

pročitajte još

IMAĆE PROBLEM KAD IZAĐE: Brazilac besan kao ris nakon haosa Dače i Luke, brutalnim rečima se obratio Vujoviću i najavio obračun!

- Mislim da je ovo prevazišlo svaku meru i granicu, ali ako se nikad više ne ponovi ništa može da se nastavi odnos, a ako se ponovo najmanja greška naš odnos je prekinut. Ja to više neću da tolerišem. Ne treba ni on meni da toleriše ako nešto vidi - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nisam ja samo utorak: Boginju pukli kompleksi, sa Filipom završila za sva vremena (VIDEO)

Domaći

Kad shvatiš da nisi dobro... Dušica Jakovljević u svojoj ispovesti progovorila o promeni iz korena, rešila da zablista kao nikad do sada

Zadruga

Popucala po svim šavovima: Aneli krenula para na uši! Otpisala sve prijatelje, pa zaratila sa pola kuće! HAOS (VIDEO)

Zadruga

POSTROJILA IH KAO NIKADA! Goca rešena da natera takmičare da SREĐUJU KUĆU! Aljkavost više neće trpeti! (VIDEO)

Domaći

Anđela otpisala Gastoza: Digla ruke od njihove ljubavi, on joj više neće biti povod za nervozu i stres! (VIDEO)

Domaći

PUKLA TIKVA! Teodora rešila da ostavi Bebicu! Ne može da podnese Miljanine poglede i komentare upućene njemu! (VIDEO)