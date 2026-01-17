NISAM SAV SVOJ... Ekskluzivno! Gastoz za Pink.rs potvrdio raskid sa Anđelom Đuričić: Činim joj uslugu, to će tek shvatiti!

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz oglasio se za Pink.rs prvi put nakon što je Anđela Đuričić na društvenoj mreži TikTok objavila da su raskinuli emotivnu vezu koju su započeli u rijalitiju.

Poslednjih meseci šuškalo se da stvari među njima nisu u najboljem redu, a na društvenim mrežama spekulisalo se o njihovom raskidu. Njih dvoje isprva nisu želeli da u javnosti govore o turbulencijama u emotivnom odnosu, a prvi korak načinila je Anđela, koja je u živom uključenju na TikToku zamolila pratioce da je više ne pitaju za bivšeg.

- Želim da vam kažem da mi ne pišete gde je Gale, ni da li ste zajedno ili niste, prosto mi više nismo zajedno - priznala je Anđela Đuričić, pa dodala:

- Ja sam na lajvu ovde za sebe, ne želim o svom privatnom životu da pričam. To je sve što ću vam reći, tako da nema potrebe da nastavljajte da pišete takva pitanja i slično jer to je to, što se mene tiče. Mi više nismo zajedno i nema potrebe da se ta tema nastavlja - istakla je Anđela.

Tim povodom kontaktirali smo Gastoza, koji je potvrdio raskid.

- Rekla je to na TikToku? Eto, čuli ste, onda znate. Istina je, nismo više zajedno i to je to… Bilo je čupavo pred kraj, nismo uspeli da nađemo zajednički jezik i najbolje je ovako - poručio je Gastoz i dodao:

- Svakako nisam sav svoj kada dođe ovo doba godine, ali mislim da je najbolje ovako. Neću da detaljišem, razlozi su naša privatna stvar, ja joj želim sreću i šta više, mislim da joj činim uslugu, a to će shvatiti kroz par meseci - zaključio je Marinković za Pink.rs.

Praznike proveli razdvojeni

Podsetimo, da stvari nisu kako treba prvi su uočili njihovi zajednički fanovi, kada su shvatili da se njih dvoje više ne prate na Instagramu, odakle su nestale i sve zajedničke uspomene.

Anđela je potom spakovala kofere i uoči Božića otputovala kod svoje porodice u rodne Đenoviće, dok je Gastoz ostao u Srbiji. Ubrzo po Anđelinom povratku u Beograd, ljudima je bilo jasno da su jedno drugom dali još jednu šansu, budući da se Gastoz snimao za Instagram stori sa Đuričićevom. Međutim, nepunih nedelju dana kasnije, usledilo je Anđelino javno priznanje da više nije s Nenadom.

Ivan Marinković namirisao haos

Podsetimo, Anđela je 1. januara zajedno sa Darkom Tanasijevićem u "Eliti" učesnicima delila poklone njihovih porodica. Tada ju je Ivan Marinković, sa kojim su ona i Gastoz ratovali u prethodnoj sezoni, pitao da li je još uvek sa Gastozom, na šta je ona odgovorila da ne odaje informacije iz spoljnjeg sveta, što je njemu bilo dovoljno da zaključi da im ne cvetaju ruže.

- Mislim da Anđelica i Gatoz nisu zajedno. Ona ne deluje srećno - rekao je Ivan.

- Srećna Nova godina, to je jedino što Ivan od mene može da dobije - odgovorila mu je tada Anđela.

Autor: D. T.