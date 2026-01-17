AKTUELNO

TA IZOBLIČENA K*RVETINA IZ BELOG POTOKA... Teodorina majka unakazila Maju Marinković, a Takija tužila: Razvlače je, pa ide na kiretaže, a otac joj je BEDNIK!

U emisiji "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe između Maje Marinković i Teodore Delić, te su jedna drugu počastile gnusnim uvredama. U sve su upetljale i Takija Marinkovića, Majinog oca, koji je u više navrata insinuirao da je svojevremeno s Delićevom bio intiman, što mu je ćerka posle i potvrdila, a sada je u odbranu svoje naslednice stala Slavica Delić.

Ona je u razgovoru za naš portal osula drvlje i kamenje po Marinkovićevoj, za koju smatra da je ljubomorna na Teodoru zbog Filipa Đukića.

- Šta da vam kažem? Seljančura iz Belog Potoka došla i ljubomoriše na Teodoru koja je uopšte nije izvređala, niti bilo šta rekla. Imala je rispekt prema njoj. Štedela ju je, a jutros je isprovocirala. Teodora nije htela Filipa da uvlači ili spominje njega, međutim Maja je napala Teodoru samo zbog Filipa jer je jako sujetna, ljubomorna, prosta, izopačena... Samo viče:"Ja, pa ja"! - u dahu govori Teodorina majka, koja se osvrnula na Majine navode da je Delićeva prostitutka.

- Teodora je tri godine sa ovim ološem, a pre toga bila je u vezi dve godine sa dečkom. Nije menjala momke, nije ništa. Šta da kažem za tu Maju, seljančicu iz Belog Potoka?! Izobličenu, izoperisanu. Kada je došla bila je sva kao konjina sa onim nosem na svog oca, grozna, kriva, nikakva... Šta da kažem više za tu prostakušu - pita se Slavica.

Smatra da Maja njenoj mezimici nikako ne može da drži moralne pridike.

- Ona je bila sa onim Pecom Vijagrom, koji ima preko 50 godina. Rastavila je jedan brak, šta bi taj Taki rekao za njegovu ćerku, što su je razvlačili u svakom rijalitiju? Uvek ima seks, kiretaže... Ona je k*rvetina prava - zaključuje Delićka.

Osvrnula se i na Takija Marinkovića i navode da je bio s njenom ćerkom.

- On samom sebi diže ego, jadnik i bednik. Pokušava preko Teodore, jer je mlada, lepa, zgodna devojka, pa hoće samog sebe da izbustuje. Digala ga je na pijadestal, a on se nešto k*rči. On je zvao paparace da ih slikaju, pa se nameštao tamo. Iskoristio je Teodoru, pa ima te slike. Inače, on je tužen.

