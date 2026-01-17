OVAKO ĆE BITI SVE DOK JE ANELI TAMO! Tamara o ljubavnom brodolomu Anite i Luke: Ona mora da se dovede u red!

Anita Stanojlović preplakala je u "Eliti" prvu mesečnicu emotivne veze s Lukom Vujovićem zbog nepoverenja i nesigurnosti kada je reč o njegovim emocijama prema bivšoj verenici Aneli Ahmić.

Njih dvoje su se raspravljali tokom čitavog dana, a Anita je završila u suzama, iako se Luka trudio da je odobrovolji i motiviše. Svoj stav o ovoj ljubavnoj krizi za naš portal dala je Tamara Radoman, Anitina prijateljica i PR menadžerka.

- Sve dok je Aneli u tom prostoru, toga će biti zato što je Anita nesigurna i smatra da on i dalje ima neke emocije prema Aneli. Tome doprinose komentari učesnika za crnim stolom, kao i neke reakcije Aneli, ali i Luke ponekad, jer je jače od njega da ustane i kaže nešto.

- Anita želi da se ugasi tema Aneli Luka, a to nije moguće. Anita mora da se dovede u red i da, ako treba, pusti Luku da normalno funkcioniše kroz kuću, pa i da se sutra desi izolacija, pusti ga da ode sam u izolaciju, jer će se tako najbolje uveriti u njegove emocije i iskrenost. Mnogo se brzo sve odvilo od njegovog prekida sa Aneli i ulaska u vezu sa Anitom, zato ja uvek kažem da će vreme sve pokazati. Svakako su mi ove drame na samom početku veze potpuno bespotrebne. Biće ovakvih stvari vrlo često, svađe pa pomirenja, zbog prostora u kome se nalaze, pa i okolnosti oko njih.

Autor: D. T.