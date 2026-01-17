AKTUELNO

Domaći

OVAKO ĆE BITI SVE DOK JE ANELI TAMO! Tamara o ljubavnom brodolomu Anite i Luke: Ona mora da se dovede u red!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Anita Stanojlović preplakala je u "Eliti" prvu mesečnicu emotivne veze s Lukom Vujovićem zbog nepoverenja i nesigurnosti kada je reč o njegovim emocijama prema bivšoj verenici Aneli Ahmić.

Njih dvoje su se raspravljali tokom čitavog dana, a Anita je završila u suzama, iako se Luka trudio da je odobrovolji i motiviše. Svoj stav o ovoj ljubavnoj krizi za naš portal dala je Tamara Radoman, Anitina prijateljica i PR menadžerka.

- Sve dok je Aneli u tom prostoru, toga će biti zato što je Anita nesigurna i smatra da on i dalje ima neke emocije prema Aneli. Tome doprinose komentari učesnika za crnim stolom, kao i neke reakcije Aneli, ali i Luke ponekad, jer je jače od njega da ustane i kaže nešto.

Foto: Pink.rs

- Anita želi da se ugasi tema Aneli Luka, a to nije moguće. Anita mora da se dovede u red i da, ako treba, pusti Luku da normalno funkcioniše kroz kuću, pa i da se sutra desi izolacija, pusti ga da ode sam u izolaciju, jer će se tako najbolje uveriti u njegove emocije i iskrenost. Mnogo se brzo sve odvilo od njegovog prekida sa Aneli i ulaska u vezu sa Anitom, zato ja uvek kažem da će vreme sve pokazati. Svakako su mi ove drame na samom početku veze potpuno bespotrebne. Biće ovakvih stvari vrlo često, svađe pa pomirenja, zbog prostora u kome se nalaze, pa i okolnosti oko njih.

pročitajte još

TA IZOBLIČENA K*RVETINA IZ BELOG POTOKA... Teodorina majka unakazila Maju Marinković, a Takija tužila: Razvlače je, pa ide na kiretaže, a otac joj je

Autor: D. T.

#Anita Stanojlović

#ELITA

#Tamara Radoman

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Domaći

RASPAD NEVIĐENE ARMIJE ILI SAJBER NAPAD?! Udruženim snagama ruše Anitu Stanojlović: Vrištala bi na sav glas da zna šta joj rade napolju! (FOTO)

Domaći

HAOS! Aneli i Sandra u klinču zbog Luke Vujovića: Radio mi je svašta iza leđa s DOTIČNOM!

Domaći

SITA REŽI KAO BESNA LAVICA! Luku Vujovića otpisala za sva vremena, ne piše mu se dobro: Zbog njegovih gadosti je cela kuća zove prljavušom!

Domaći

ANELINI ANĐELI! Gospodarica prstenova okupila bivše: Ahmićeva razvukla osmeh kraj Asmina, Luke i Janjuša! (FOTO)

Domaći

Aneli udarila na Anitu, odmah stigla hitna reakcija njenog tima: Bićemo prinuđeni da preduzmemo ozbiljnije mere!

Domaći

NERIA TEČE DIGLE NA TRON! Anelin nećak pozirao sa njenim bivšim verenicima i mužem: Asminom, Lukom i Janjušem, a jedan mu je omiljeni (FOTO)