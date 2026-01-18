Slomio se na komade: Uroš nije mogao da ostane imun na Janjuševo izlaganje, potopio Elitu krokodilskim suzama! (VIDEO)

Slomio se!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anita Stanojlović kako bi nominovala Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Uroš i ja smo se ove sezone razdvojili, zbog čega mi je jako krivo zato što sam mu bila podrška i zna celu moju familiju. Uroš je meni poseban, ali čak mi je u ovoj situaciji napravio problem i nije bio tu da me razume. Želeo je da bude meni neprijatelj, ali na kraju krajeva ja znam da kad mi je loše, on je jedini koji bi stvarno bio uz mene. Kako god i šta god, ja ću uvek biti uz njega jer znam šta je prošao u životu. Može da me vređa i priča šta hoće, a ovu situaciju mislim da nije trebao da napravi. Zbog njegove mame ću biti uvek tu za njega - rekla je Anita, pa se osvrnuo na Boru:

- Bora me prozivao dok nisam ušla, a ja nisam dala nijednu izjavu za njega. Dala sam mu priliku da me upozna i zgotivi, a mislim da me nije zgotivio na pravi način. Sve ono što je rekao Jovani, to nisu odlike dobrog čoveka. Ja ću nominovati Boru samo zato što mi je dirao dete - rekla je Anita.

Naredni je reč dobio Marko Janjušević Janjuš.

- Uroše, prošle nedelje je tvoja mama (Aneli) bila nominovana i ti si je najstrašnije vređao, a ona je ćutala i ništa ti nije rekla. Ovog puta si ti trebao da ćutiš i da je ne diraš. Stvar koju ti zameram je što stalno provociraš ljude, zato nikada nisam mogao da te branim. Ti si meni drag i ponekad mi te bude žao, naravno da sam te zavoleo. Oduševio si me poslednji put kada je bilo ono sa Miljanom, prvi si skočio da me braniš.

- Boro, koliko god da ti neko kaže da je lepo da psuješ onako, to nije simpatično i lepo. Zna da bude simpatično do neke mere, ali kad se to pređe onda je to užasno. Ti si u rijalitiju Bora Santana, ti si najpoznatiji Rom i to su ljudi sa najvećom dušom na svetu. Izgubio si se u ovom rijalitiju jer si se posle toliko godina vratio sa teškom životnom pričom. S tim problemima s kojima si ušao, nije lako, a sam si sebi napravio da se zaljubiš u devojku koja je takođe polupana. Neverovatno je da si se tako brzo zaljubio, a nisi se ni poljubio kao čovek tri puta. Mislim da ti ne priliče ovakve situacije i za sve ove trenutke koje sam proveo sa Urošem, ostaviću ga - rekao je Janjuš.

