Stiglo hitno pismo u Elitu: Takmičari biraju najpokvareniju osobu u Beloj kući! (VIDEO + ANKETA)

Takmičari na teškom zadataku!

Veliki šef poslao je hitno pismo na adresu Bele kuće i tom prilikom obavestio je takmičare da će sada birati najpokvareniju osobu.

- Draga Elito, gotovo da ne prođe dan da neko za nekoga ne pokaže da je pokvaren. Došao je trenutak da svako od vas ustane i kaže po tri najpokvarenija učesnika, a onda obrazložiti mišljenje i zbog čega je to tako. Vreme je da izglasate onog ko to zaista jeste. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

MOŽETE DA GLASATE I VI!

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić