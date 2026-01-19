AKTUELNO

Zadruga

Stiglo hitno pismo u Elitu: Takmičari biraju najpokvareniju osobu u Beloj kući! (VIDEO + ANKETA)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Takmičari na teškom zadataku!

Veliki šef poslao je hitno pismo na adresu Bele kuće i tom prilikom obavestio je takmičare da će sada birati najpokvareniju osobu.

pročitajte još

Proglasio ga šlihtarom: Luka aktivirao vređalicu i sasuo Bori istinu u lice, on hladan kao led! (VIDEO)

- Draga Elito, gotovo da ne prođe dan da neko za nekoga ne pokaže da je pokvaren. Došao je trenutak da svako od vas ustane i kaže po tri najpokvarenija učesnika, a onda obrazložiti mišljenje i zbog čega je to tako. Vreme je da izglasate onog ko to zaista jeste. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Isponižavala si me, a puna si kompleksa: Bora završio podelu izlaganjem o Anastasiji, ona ga gađala parama! (VIDEO)

MOŽETE DA GLASATE I VI!

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Hitno pismo Velikog šefa: Nova anketa u Eliti, takmičari biraju osobu koja je najveći EGOISTA! Glasajte i vi (VIDEO+ANKETA)

Domaći

Hitno pismo Velikog šefa: Nova anketa u Eliti, takmičari biraju NAJNEGATIVNIJE osobe u Beloj kući (ANKETA)

Zadruga

Hitno pismo Velikog šefa: Nova anketa u Eliti, takmičari biraju NAJSPOSOBNIJU OSOBU! (ANKETA)

Zadruga

Hitno pismo Velikog šefa: Nova anketa u Eliti, takmičari biraju NAJPREVRTLJIVIJU osobu! GLASAJTE I VI! (ANKETA)

Domaći

Hitno pismo Velikog šefa: Nova anketa u Eliti, takmičari biraju NAJPLEMENITIJU OSOBU! GLASAJTE I VI! (ANKETA)

Domaći

Hitno pismo Velikog šefa: Nova anketa u Eliti, takmičari biraju NAJSEBIČNIJU osobu! GLASAJTE I VI! (ANKETA)