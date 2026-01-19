Očitao im bukvicu: Ivan objasnio takmičarima ko može biti pokvaren, pa naveo svoje tri osobe! (VIDEO)

Održao im predavanje!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Sandra Todić dobila je reč.

- Boro nisi ispao fer prema meni jer sam te ja branila od svih ovih žena, a dobila sam mali budžet. Druga osoba je Sara koja je ispala drukara i izdala Sofiju kad se svađala sa Terzom. Treća osoba je Dušica koja je jako pokvarena - rekla je Sandra.

- Pokvaren je bio Bebica što je udario Đukića na spavanju, dok je i pokvarena Anita jer svake sezone uvlači nekog napolju. Anđelo ćuti i smrdi, sve promišljeno radi i nikad nije bio iskren. Druga osoba je Sunčica, zamislite ja juče okupam Leu, a ona stavi crveni karmin i ode izljubi je celu. Treća osoba je Milan Stoičković, mnogo me razočarao. Uvek je prema svima fin - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić