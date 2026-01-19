Diči se onim čega se budala stidi: Uroš Stanić brutalnim prozivkama demolirao Aneli, više ne ćuti nikome! (VIDEO)

Njegovog suda su se mnogi plašili!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Borislav Terzić Terza dobio je reč.

- U rijalitiju čovek treba da bude pokvaren, nije to loše. Prva osoba neka bude Bebica, on je ispao pokvaren u situaciji s Filipom kada ga je udario. Drugo mesto je moj drugar Uroš Stanić, ova f*ksa mala, a treća osoba je Sunčica jer imaš prebačaje - rekao je Terza.

- Sofiju zbog Terze, Saru zbog Luksa i Ivan - rekla je Milosava.

- Na svaku lošu anketu bih naveo Aneli Ahmić. Ona se diči onim čega bi trebala da se stidi. Ti si poznata po blamu, a pokvarena si ispala i prema svojoj sestri Siti. Druga osoba je Asmin koji je jedna svinja, vepar i gmaz. Osoba koja mi je najstrašnije vređala moju majku, a ona je zbog pretnji spustila loptu s njim. Pokazao je da je pokvaren u odnosu s Aneli, meni ste vi isti i to je blam za roditelje. Treća osoba je k*rva iz Tetova, napokon joj je pala maska i sad više nije dostojanstvena - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić