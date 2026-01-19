AKTUELNO

Zadruga

Oglasio se Veliki šef: Takmičari ni ne slute šta ih čeka ove noći! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mnogima neće biti prijatno!

Veliki šef i ove večeri pustio je takmičarima ''Elite 9'' muziku kao znak za buđenje, što je već dobro poznato do sada da posle završetka muzike, takmičari moraju napustiti svoje krevete.

Foto: TV Pink Printscreen

Mnogi od njih su bili komirani obzirom da su danas malo spavali, ali čini se da će ono što sledi u narednim satima da ih potpuno razdrma. Naime, takmičari ni ne slute da će Bela kuća večeras postati bogatija za još jednog člana, a vi možete pratiti emisiju ''Vandredno ubacivanje'' uživo na Pink televiziji od 23 sata.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

