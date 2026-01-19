Oglasio se Veliki šef: Takmičari ni ne slute šta ih čeka ove noći! (VIDEO)

Mnogima neće biti prijatno!

Veliki šef i ove večeri pustio je takmičarima ''Elite 9'' muziku kao znak za buđenje, što je već dobro poznato do sada da posle završetka muzike, takmičari moraju napustiti svoje krevete.

Mnogi od njih su bili komirani obzirom da su danas malo spavali, ali čini se da će ono što sledi u narednim satima da ih potpuno razdrma. Naime, takmičari ni ne slute da će Bela kuća večeras postati bogatija za još jednog člana, a vi možete pratiti emisiju ''Vandredno ubacivanje'' uživo na Pink televiziji od 23 sata.

pročitajte još Ovo su tri najlukavija takmičara Elite: Vi ste GLASALI OVAKO

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić