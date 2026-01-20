AKTUELNO

Zadruga

Iskrena do koske! Anita ne krije koliko je lukava, priznala da uvek dobije ono što poželi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima da se na trećem mestu, prema glasovima publike, kao najlukavija osoba našla Aneli Ahmić, što je prokomentarisala Anita Stanojlović.

- Lukava je, bezobrazna, kvarna, meša se u Lukin i moj odnos. Provocira, njemu dobacuje da priča laži i neistine, da gleda i sve ostalo - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Posle tebe, ja to ne bih dirala...Ja sam ovde na svim negativnim anketama, tako da mi je lukavost pozitivno - rekla je Aneli.

Milan je potom saopštio da se na drugom mestu našla Anita, što je prokomentarisao Sale Luks.

- Svi znamo da se Anita vodi time da kod nje cilj opravdava sva sredstva...Sama dela govore o njima, nema šta da komentarišemo previše - rekao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam uvek iznad! Spremna sam da ću biti spremna na negativnim anketama, ja jesam lukava, uvek dobijem šta poželim, na ovaj ili onaj način - rekla je Anita.

I za sam kraj saopštio je da je ubedljivo najlukavija osoba u Beloj kući Teodora Delić, što je ona i prokomentarisala.

- Ja sam rekla da ovo nije lepa anketa, čak i da ne treba da budeš preterano inteligentan za ovo, lepo sam sebe usr*la (smeh)... - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

