Koja li je tajna zavođenja Marka Janjuševića?! Toša, Alibaba i Bora pokušavaju da otkriju kako Janjuš natera sve devojke da ODLEPE ZA NJIM! (VIDEO)

Robot Toša želeo je da čuje koja je tajna Marka Janjuševića Janjuša da osvoji svaku devojku, i da svaka potpuno odlepi za njim.
- Šta im radim, ništa im ne radim - rekao je Janjuš.
- Ja mislim da je njega Bog dobro nagradio - reako je Asmin.
- Žene padaju na kuliranje - konstatovao je Toša.
- Kaže: "Nemoj molim te, vozi me kući", ja sam tad bio sa Draganom. Ja kad se ne zaljubim budem sa svakom, šta me briga, kad sam u vezi onda ne budem - rekao je Janjuš.
- Čovek ima treću nogu - dobacio je Terza.
Autor: R.L.