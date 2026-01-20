Koja li je tajna zavođenja Marka Janjuševića?! Toša, Alibaba i Bora pokušavaju da otkriju kako Janjuš natera sve devojke da ODLEPE ZA NJIM! (VIDEO)

Ništa od navedenog.

Robot Toša želeo je da čuje koja je tajna Marka Janjuševića Janjuša da osvoji svaku devojku, i da svaka potpuno odlepi za njim.

- Šta im radim, ništa im ne radim - rekao je Janjuš.

- Ja mislim da je njega Bog dobro nagradio - reako je Asmin.

- Žene padaju na kuliranje - konstatovao je Toša.

- Kaže: "Nemoj molim te, vozi me kući", ja sam tad bio sa Draganom. Ja kad se ne zaljubim budem sa svakom, šta me briga, kad sam u vezi onda ne budem - rekao je Janjuš.

- Čovek ima treću nogu - dobacio je Terza.

Autor: R.L.