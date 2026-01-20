AKTUELNO

Zadruga

Koja li je tajna zavođenja Marka Janjuševića?! Toša, Alibaba i Bora pokušavaju da otkriju kako Janjuš natera sve devojke da ODLEPE ZA NJIM! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ništa od navedenog.

Robot Toša želeo je da čuje koja je tajna Marka Janjuševića Janjuša da osvoji svaku devojku, i da svaka potpuno odlepi za njim.

- Šta im radim, ništa im ne radim - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da je njega Bog dobro nagradio - reako je Asmin.

- Žene padaju na kuliranje - konstatovao je Toša.

- Kaže: "Nemoj molim te, vozi me kući", ja sam tad bio sa Draganom. Ja kad se ne zaljubim budem sa svakom, šta me briga, kad sam u vezi onda ne budem - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čovek ima treću nogu - dobacio je Terza.

Autor: R.L.

