ŽVALAVIŠ SE SA JANJUŠEM, DOBACUJEŠ LUKI, FLERTUJEŠ SA ANĐELOM... Lepi Mića rešio da IZREŠETA Aneli, neće više da čuva njenu čednost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Očitao joj bukvicu.

Lepom Mići je pukao film nakon što je Aneli Ahmić krenula da se žali kako je svi napadaju, zato je rešio da joj saspe sve u lice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Valjaš se sa Janjušem, flertuješ sa Janjušem, sa Lukom, dobacuješ se sa Anđelom, i onda hoćeš da te brane - rekao je Mića.

- O čemu priča ovaj čovek, koji ti je k*rac čoveče - bila je zabezeknuta Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da ti j*bem mater sad ja, j*bem ti mater folirantsku. Žvališ se sa Janjušem, da to radiš sve vreme, Luki dobacuješ: "Bićeš moj". Nemoj zaje*avati, ne hvataj se u klinč kad ne možeš da izdržiš. Bitno ti je da si bitna, a onda plačeš - zaurlao je Mića.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Nakon toga došao je i Janjuš da je "opameti", ali Aneli nije želela da ga posluša.

Autor: R.L.

