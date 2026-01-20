ŽVALAVIŠ SE SA JANJUŠEM, DOBACUJEŠ LUKI, FLERTUJEŠ SA ANĐELOM... Lepi Mića rešio da IZREŠETA Aneli, neće više da čuva njenu čednost! (VIDEO)

Očitao joj bukvicu.

Lepom Mići je pukao film nakon što je Aneli Ahmić krenula da se žali kako je svi napadaju, zato je rešio da joj saspe sve u lice.

- Valjaš se sa Janjušem, flertuješ sa Janjušem, sa Lukom, dobacuješ se sa Anđelom, i onda hoćeš da te brane - rekao je Mića.

- O čemu priča ovaj čovek, koji ti je k*rac čoveče - bila je zabezeknuta Aneli.

- Nemoj da ti j*bem mater sad ja, j*bem ti mater folirantsku. Žvališ se sa Janjušem, da to radiš sve vreme, Luki dobacuješ: "Bićeš moj". Nemoj zaje*avati, ne hvataj se u klinč kad ne možeš da izdržiš. Bitno ti je da si bitna, a onda plačeš - zaurlao je Mića.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Nakon toga došao je i Janjuš da je "opameti", ali Aneli nije želela da ga posluša.

Autor: R.L.