Red ljubljenja, red ljubomore: Anastasija i Bora ne mogu da se obuzdaju, kočnice im totalno popustile (VIDEO)

Popustile im kočnice!

Bora Santana i Anastasija Brčić osamili su se u radiju, te su se prepustili strastima.

- Ja sam ti mesec dana gutao i gutao sve - rekao je Bora.

- Nikad se ne bih pomirila sa tobom - rekla je Anastasija.

- Ni ja sa tobom. Dođi da te zagrlim - rekao je Bora, nakon čega su počeli da se ljube.

- Jao sve će mi se vratiti, on se bio naložio da će imati devojku - rekla je Anastasija.

- Jesi se sa jezikom poljubila? - pitao je Bora.

- Jesam - rekla je.

- Kako ti je bilo? - pitao je Bora.

- Super - rekla je.

- Ajde onda nastavi da se ljubiš sa njim - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić