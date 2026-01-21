Red ljubljenja, red ljubomore: Anastasija i Bora ne mogu da se obuzdaju, kočnice im totalno popustile (VIDEO)

Popustile im kočnice!
Bora Santana i Anastasija Brčić osamili su se u radiju, te su se prepustili strastima.
- Ja sam ti mesec dana gutao i gutao sve - rekao je Bora.
- Nikad se ne bih pomirila sa tobom - rekla je Anastasija.
- Ni ja sa tobom. Dođi da te zagrlim - rekao je Bora, nakon čega su počeli da se ljube.
- Jao sve će mi se vratiti, on se bio naložio da će imati devojku - rekla je Anastasija.
- Jesi se sa jezikom poljubila? - pitao je Bora.
- Jesam - rekla je.
- Kako ti je bilo? - pitao je Bora.
- Super - rekla je.
- Ajde onda nastavi da se ljubiš sa njim - rekao je Bora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić