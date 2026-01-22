AKTUELNO

Zadruga

Uživo na Pinku: Počinju Pitanja gledalaca, večeras vi rešetate

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović/Pink.rs ||

Ovo se ne propušta!

Voditelj Milan Milošević upravo je ušetao u Belu kuću, što znači da je sve spremno za početak još jedne emisije "Pitanja gledalaca".

Foto: Pink.rs/N. Žugić

NE PROPUSTITE NI TRENUTAK EMISIJE "PITANJA GLEDALACA", PRAVAC NA PINK!

Autor: Nikola Žugić

