Povredila me mnogo: Janjuš rešio da se osveti Aneli i priznao da su se ljubili, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

Nije joj dobro!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Za poruke sa Janjušem si sve demantovala, pa na kraju priznala da ste se čuli preko Milice, lažnih profila i tako dalje. Sada isto demantuješ poljubac s Filipom, šta je problem da sve priznaš? - glasilo je pitanje.

- Demantujem, nije bilo ništa ispod trema - rekla je Aneli.

- Ne znam šta bih rekao. Drugačije bih pričao da me nije izvređala bez razloga, povredila me iskreno. Ne znam zašto me izvređala iz čista mira, desio se poljubac ispod trema - rekao je Janjuš.

- Ja sam tad negirao sve za fejk profile, ali naravno da sam verovao da se čula sa Janjušem jer mi se on tada zakleo. Ćutao sam i čekao da uđe i prizna, sve sam video po njenoj reakciji. Ja sam svestan da sam ozvaničio vezu s osobom koja je trebala da mi bude samo kombinacija - rekao je Luka.

- Ja verujem da su se njoj vratile emocije prema Janjušu kada je izgubila Anđela i mene. On nju štiti i pravi je moralnom devojkom, ali kad god hoće može da je izj*be - rekao je Asmin.

- Ja sam u studiju rekla da je ona polupana, mislim da treba da dođe sebi. On je njoj zanimljiv i simpatičan, nas dve smo zajedno njega zezale za palačinke sinoć - rekao je Jovana.

Autor: N.Panić