Haos u kući! Terza pokušao da ponizi Bebicu, Macanović ga doveo do tačke pucanja (VIDEO)

Ori se sve!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Bori Terziću Terzi.

- Rekao si da Teodorina majka nikada neće prihvatiti Bebicu zbog uvreda, šta misliš, da li će tvoja prihvatiti Sofiju posle onih preteških uvreda - glasilo je pitanje.

- Ovde su oni mnogo teških reči govorili i više se to puta ponovilo. Ja ne branim ništa, ružno je ovo što je Sofija rekla, ako se ponovi, nije normalno da nastavimo dalje. Ona treba da dođe kod mene kući, ja sam rekao da moja porodica to ne podržava...Verujem da imaju gorčinu, ali mislim da ljudi mogu da pogreše jednom, ako se ponovi, to je katastrofa. Teodorina majka je bila za Bebicu na početku veze, ali kada su došle uvrede, normalno je da neće da podržava - rekao je Terza.

- Ja mislim da je mnogo gore ponašanje, nego to što sam ja rekao Teodori, to su reči...Ne može da upoređuje moj i Teodorin odnos sa onim što je njemu ova rekla - rekao je Bebica.

- Ma neću da trpim čoveče, ova je tebi vređala ćerke, rekla je: "Je*em ti Minju i Mateu" - skočio je Terza.

- Ja sam upoznao Miloša na njegovoj veridbi i mislim da on ovu neće prihvatiti kao devojku Terzinu, za snajku neću da komentarišem - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

