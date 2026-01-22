RASKRINKAVANJE! Kačavenda otkrila sve o prepiskama sa Anđelom, priznala da se u Eliti obraćao u ŠIFRAMA: Punjač je kriv za sve... (VIDEO)

Milena Kačavenda tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' otkrila je da joj se neposredno pred početak ''Elite 9'' udvarao Anđelo Ranković, te je sada, u ranim jutarnjim časovima rešila da cimerima otkrije nepoznate detalje.

- Ja sam bila na moru, gledala sam Instagam , a Anđelo je lajkovao neku Đedovićevu i moju staru sliku. Javila sam se Anđelu nakon toga, napisala sam mu ''gde si, smećaru?!'', nakon toga smo se zapratili i razmenili brojeve. Ja sam njega gledala prijateljski, zaista. Pisao mi je, zezao me je jer sporo pišem na telefonu. Najnormalnije dopisivanje je bilo u pitanju, sve prijateljski. Odjednom sam na vajberu videla nestajaću onu poruku, odnosno sliku. Ja sam sinu rekla da dođe, kako bih imala dokaz šta mi je poslao. Sin mi je rekao da kažem da sam imala problem sa punjačem, pa zato nisam ni skontala. Šokirala sam se kad sam videla kakvu sliku mi je poslao. Nakon toga, čula sam se sa Vanjom Živić u šoku, nisam mogla da verujem da je meni Anđeo takvu poruku poslao. Međutim, Matora je rekla još u ''Eliti 7'' prčala da je Anđelo fetišar, ali šta znam, nisam ja verovala u to. Nisam znala šta mu to znači. Nisam rekla ni Đedoviću za to. Znali su samo Vanja i Janjuš. Jednoj mojoj drugarici se Anđelo isto tako javio, oni su se i čuli. Ja sam prećutala i njoj da mi se javio, kao i Đedoviću što sam prećutala. Kad smo bili Anđelo i ja u izolaciji, Anđelo mi je rekao: ''Punjač je kriv za sve'', pa me zagrli, a mene je bio blam umesto njega.

