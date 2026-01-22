TUŽILA SAM TU MATORU DRTINU, JUNEĆU GLAVU! Teodorina majka brani ćerku od Takija: Nek taj klošar vodi svoje dete na kiretaže!

Slavica Delić, majka Teodore Delić, u razgovoru za naš portal žestoko je oplela po Takiju Marinkoviću, ocu Maje Marinković, dan nakon što je u "Elitu" stigla specijalna torta sa brojnim zajedničkim fotografijama njene naslednice i nekoliko decenija starijeg zavodnika.

Slavica za naš portal kaže da misli da je sve to Takijevo maslo.

- Matora drtina obična, hoće da se bustuje! Teodora ga je uzdigla, to je poslao on! Možda neko od njegovih kerova... To je sve notorna laž. Zna se kako su nastale te slike, zvao je paparace, oni su im sugerisali kako da se slikaju i snimaju... Tako je to nastalo, između Teodore i Matorog krmka ništa nije bilo. To su skandalozne, notorne laži. Ona nije bila intimna sa Takijem - tvrdi Teodorina majka:

- Bolje ta juneća glava da se pozabavi svojom ćerkom iz Belog potoka, na video bimu je gledao porno snimak svoje ćerke, a bavi se mojom. Bolje da se pokrije ušima i da zaveže, tužila sam ga, a kada se sve dokaže, biće prosleđeno vašem portalu. Ispod mog nivoa je da se prepucavam sa njim - objašnjava Slavica.

Smatra da ovaj poklon neće demoralisati njenu mezimicu.

- Ona nije ni pogledala slike, to se vrti već treću godinu, on to provlači uvek kada je Teodora u "Eliti", jede g*vna, s*re, priča laži notorne, skandalozne. To mu ide u prilog. Klošar jedan matori, nek gleda svoju ćerku koja u svakoj sezoni ima po dva, tri j*bača i nek je vodi na kiretaže. Moja Teodora nije repa bez korena, ima nas, porodicu. Oni mogu da laju, ali ne mogu da nas unište. Ima feniksa na butini, to je istetovirala, ona se uvek izdigne kao feniks... A ima istetoviranu i karmu, a karma će stići tu matoru drtinu - poručuje Slavica Delić.

Nikad nisam bila s njim

Podsetimo, Teodora je sinoć tokom "Pitanja gledalaca" odgovarala na pitanja o Takiju.

- Nikada nisam bila sa njim. Nisam videla sve slike, za mene su slike već viđene i cela priča mi je već ispričana. Matora drtina je jer non stop aludira da smo imali bilo šta u ljubavnom smislu i da smo imali se*sualne odnose, što ja tvrdim da nismo nikada - rekla je Teodora.

Autor: D. T.