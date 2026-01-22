NA VAŽNOM ZADATKU! Veliki šef otkrio učesnicima da je pravo vreme da pokažu svoj trud i zalaganje, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Vreme je da pokažu svoj talenat!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa, Bora Santana, otkrio je o čemu je reč.

- Draga Elito, kao što znate, Bora je imao ove nedelje zadatatak da izabere Odabrane na osnovu toga ko je najsposobniji da odabere performans. Sada je vreme da svi čujete kakav će zadatak dobiti odabrani. Naime, svako od njih treba da pripremi kratki plesni nastup, jednu pesmu i glumački zadatak. Svrha je da pokažete nekoliko različitih raspoloženja. Pozdrav, Veliki šef. Audicija će se održati u subotu. Pozdrav, Veliki šef. - glasilo je u pismu.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.