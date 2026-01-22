Haos u najavi: Maja saznala da je Anita blati iza leđa! (VIDEO)

Ovo joj neće lako zaboraviti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Zar te nije sramota da pričaš sa Majom nakon svega što si rekla Luki o njoj? - glasilo je pitanje.

- Nije me sramota, sve što imam kažem joj u lice. Luka i ja ne komentarišemo Maju, družimo se i noramalno pričamo sa njom - rekla je Anita.

- Mi smo određeno vreme baš dobre i ne znam što je to stiglo jer ona kaže da ništa nije rekla. Znam da Anita nema problem da mi kaže u lice, a ona kaže da ništa nije rekla - govorila je Maja.

- Ona je rekla da si najveći rijaliti folirant, mislila si na njegovo učešće i pre neki dan sam provalio da si rekla da bi se izvukla da misliš na to što ste se gledali - dodao je Ivan.

- Ako ste se muvali, a govorio je da voli Aneli kako neće da bude folirant? - dodao je Janjuš.

- Stekla sam poverenje i mislim da meni nema potrebu to da radi - rekla je Anita.

- Kad su ušli u vezu nikd nisam loše komentarisla, podržala sam. Ne znam čime sam dala povoda da neko tako misli? - pričala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić