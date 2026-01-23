Predozirao si sopstvenog rođaka: Pala nova tura haosa Alibabe i Aneli, ovako ozbiljne optužbe skoro niste čuli! (VIDEO)

Aneli ratuje na više frontova!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević blati Aneli Ahmić.

- Meni niko ne može govoriti šta ja da radim. On smrdi i prdi ovde, nebitan je - rekla je Aneli.

- Moraš da znaš da je Asmin kupio Nori tablet, a Sita je drk*la sisama preko njega. Ti i tvoja sestre ste k*rvetine, to što nisi primila svakog utorka ne znači da nisi k*rvetina - rekao je Dača.

- Cimaš se? - upitala je Aneli.

- K*rvetina me stalno provocira, ona je pričala o polnom organu svog brata. Bolje da ćutiš jer mi ovde možemo da pomislimo svašta - rekao je Dača.

- Kaži ajde, gde ti je ta p*ša mala. Obrati se mom bratu - rekla je Aneli.

- Meni je Sita slala te snimke, ja sam slagao da je mom drugaru. Vidiš ovu metlu, ovo si ti. Ti si nameštala svog brata za dr*gu, sram te bilo. On je tebi uzor, ja sam svedočio za njega. Za tebe je gospodin, ali je običan potrčko - rekao je Alibaba.

- U redu, ja sam svog brata namestila, ali ti si predozirao svog rođaka i ubio ga - rekla je Aneli.

- Ja sam tebe spašavao, spasio sam život i tebi i tvom bratu. Nema gore osobe od nje i njene porodice u Sarajevu. Za nju neću dalje ništa pričati, ona ne postoji u rijalitiju bez provokacija - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić