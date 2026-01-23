AKTUELNO

Zadruga

Idem u Trebinje da se izvinim njenima: Bora cveta nakon pomirenja s Anastasijom, priznao da ga kod nje radi ludilo i nežnost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Okreću novi list!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Bore Santane i Anastasije Brčić o njihovom odnosu.

- Da se nisam napila to veče, ne bih ga ni zvala da pričamo jer sam baš bila besna i ljuta. Kad bih ga pogledala nosila sam mnogo gneva u sebi. Raznežila sam se i zvala ga da pričamo - rekla je Anastasija.

- U ljubavi je sve dozvoljeno, ja sam se zaljubio u nju i ona mi se sviđa. Idemo sve opet, okrećemo novi list. Ona u meni budi i ludilo i nežnost, a meni je samo žao da njeni ne proživljavaju stres. Ja ću se njenima izviniti uživo i ima da odem u Trebinje. Ona nek prvo ode kući, možda ljudi ne budu hteli da me prime. Ja ću da im se izvinim iako budemo zajedno, a i ako ne budemo - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla sam im da je ovo zadnji put da ću ih podržati, ali Bora se stvarno zaljubio i ne zanimaju ga druge devojke. Njemu ne treba da bude Murat kriva, njega ko zna zna i takvog ga prihvata. Ja s njim uvek balansiram, kad je u crvenom spustim loptu i to je to. Anastasija je naša bundevica - rekla je Mina.

- Nikad nisam video ovako prirodnu lepu devojku, to me baš radi - dodao je Bora.

- Rekao sam joj da ako se vrati Bori da sa mnom nema više komunikaciju i tako će biti. Ja im želim svu sreću - rekao je Murat.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

