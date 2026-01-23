AKTUELNO

Zadruga

ONA SE KUPA, A ON GLEDA! Anastasija i Bora prešli na novi nivo INTIMNOSTI, Brčićeva POTPUNO GOLA ispred Santane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpuno se opustili.

Nakon što su celo veče proveli zagrljeni, sklupčani jedno kraj drugog, došlo je vreme za spavanje, a Anastasija Brčić odlučila je da se osveži pre odlaska u krevet, dok joj je dečko Bora Santana pravio društvo.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su otišli zajedno u kupatilo, ona se skinula i ušla pod tuš, dok je on stajao pored nje i čekao je.

Potom je pao i poljubac preko vrata tuš kabine, a ono što je zanimljivo jeste da im je društvo pravila i Sara Stojanović koja je prala zube.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

