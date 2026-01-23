ONA SE KUPA, A ON GLEDA! Anastasija i Bora prešli na novi nivo INTIMNOSTI, Brčićeva POTPUNO GOLA ispred Santane! (VIDEO)

Potpuno se opustili.

Nakon što su celo veče proveli zagrljeni, sklupčani jedno kraj drugog, došlo je vreme za spavanje, a Anastasija Brčić odlučila je da se osveži pre odlaska u krevet, dok joj je dečko Bora Santana pravio društvo.

Oni su otišli zajedno u kupatilo, ona se skinula i ušla pod tuš, dok je on stajao pored nje i čekao je.

Potom je pao i poljubac preko vrata tuš kabine, a ono što je zanimljivo jeste da im je društvo pravila i Sara Stojanović koja je prala zube.

