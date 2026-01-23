URNEBESNO! Uroš Stanić pustio glas, Asminova reakcija će vas nasmejati do SUZA! (VIDEO)

Hit!

Učesnici Elite sutra će imati priliku da se takmiče za titulu najboljeg performera u Eliti. Naime, oni će svoj talenat imati priliku da pokažu kroz plesačku, glumačku i pevačku tačku.

Uroš Stanić pokazao je veliku ambiciju da se sutra pokaže u punom sjaju, te je tokom celog današnjeg dana uvežbavao svoju pesmu ''Pusti, pusti modu''.

Asmin Durdžić koji se nalazio pored njega nije mogao da sakrije šokiranost njegovom interpretacijom, što je pokazao svijim facijalnim ekspresijama.

Autor: S.Z.