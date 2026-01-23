AKTUELNO

Zadruga

URNEBESNO! Uroš Stanić pustio glas, Asminova reakcija će vas nasmejati do SUZA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Učesnici Elite sutra će imati priliku da se takmiče za titulu najboljeg performera u Eliti. Naime, oni će svoj talenat imati priliku da pokažu kroz plesačku, glumačku i pevačku tačku.

Foto: TV Pink Printscreen

Uroš Stanić pokazao je veliku ambiciju da se sutra pokaže u punom sjaju, te je tokom celog današnjeg dana uvežbavao svoju pesmu ''Pusti, pusti modu''.

Asmin Durdžić koji se nalazio pored njega nije mogao da sakrije šokiranost njegovom interpretacijom, što je pokazao svijim facijalnim ekspresijama.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farmeri

OVO ĆE VAS NASMEJATI DO SUZA: Lakić i Peca imitirali razgovor Vuka Karadžića i mladića! URNEBESNO (VIDEO)

Zadruga

OMILJENI TANDEM PONOVO PRAVI ŠOU: Ova scena će vas nasmejati do suza, Janjuš i Uroš napravili RUSVAJ! (VIDEO)

Farmeri

OVO ĆE VAS NASMEJATI DO SUZA! Obratite pažnju na šminku Bojane Barbi (VIDEO)

Farma

OVO ĆE VAS NASMEJATI DO SUZA! Peca imao neverovatan kiks dok je jeo! (VIDEO)

Farma

Kiki Star rešila da dovede liiju do savršenstva: Njene vežbe istezanja će vas nasmejati do suza (VIDEO)

Farma

'DOBRO JUTRO REKOH ZORI' Ovo će vas nasmejati do suza: Pogledajte kako je Proka pesmom probudio slugu (VIDEO)