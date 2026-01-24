Poludela: Matora gori od besa jer Anđelo ne priznaje da bi Kačavendu razvalio kao buldožer, brutalno ga oblatila! (VIDEO)

Ne može da podnese što glumi Svetog Anđela!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala odnos Anđela Rankovića i Milene Kačavende.

- Kačavenda bi bila i sa ponijem. Pokazala nam je da voli mlade momke i piletine, setimo se kako se muvala sa Urošem Rajačićem. On da je hteo da je j*be, on bi je j*bao. Juče je Anđelo navukao kao magarca tako što je rekao: ''Ja nikada ne bih bio sa babom''. Smatram da je ova maloumnica skočila jer joj je proradila sujeta. Ona je jedna nedoj*bana i isfrustrirana babetina raspala - rekla je Aneli.

- Milana je imala te poruke i nisi odgovorila, ali kriva je što nije napravila distancu jer je znala za njegove j*bačke poruke. Mislim da se pogodilo vreme i mesto da bi sve pucalo i da se ne zna ko bi koga j*bao. Definitivno sam sigurna da Anđelo ima neku fantaziju, kao što meni kažu da sam pijanica i da imam aftere. To sam ja i priznajem, ali on to ovde ne priznaje - rekla je Matora.

- Ja volim da dominiram u s*ksu, šta je tu problem? Ja ne volim na televiziji da pričam o s*ksu i svemu tome, to je druga stvar samo zato što mislim da ovo nije ni vreme, a ni mesto da se priča o tome - rekao je Anđelo.

- Mi svi imamo fantazije, ali on se trudi da sve ponizi, a da on bude presveti Anđelo - rekla je Matora.

- Ja sam pio i sa tobom, pijem i ovde. Volim provod i život - rekao je Anđelo.

- On je sebe predstavio lažno, glumi nam svima ovde nešto vau. Ja se ne bih prala od Milene Kačavende, nego bih rekla: ''Razvalio bi ti tu staru straćaru kao buldožer'' - rekla je Matora.

- Kačavenda kaže da je primila sliku Anđelovog penisa, a on kaže da nije istina. Šta ti misliš? - upitao je Darko.

- Mislim da je to istina, on ima fetiše prema starijim osobama i prema stopalima. Anđela isto unose kao badnjak, isto pije i muva babe, isto drka. Trebaju da se izj*bu da gori sve - rekla je Matora.

Autor: N.Panić