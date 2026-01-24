Svi problemi otišli pod tepih: Anita ponovo od paklenog odnosa sa Lukom pokušava da napravi idiličan! (VIDEO)

Svim silama pokušava da popravi sliku o njihovom odnosu!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu, a to je odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića, koji poslednjih dana ima ozbiljne trubulencije.

- Anita, da li ste se Luka i ti pomirili? - pitao je Darko.

- Pomirili smo se. Jutros sam mislila na raskid, ali sam danas prebacila da sam mislila na par sati da razmislim - rekla je ona.

- Koliko ti smeta što Luka nema stav kad su u pitanju ljudi koji vas u tandemu gaze i ismevaju vaš ljubavni odnos? - pitao je voditelj.

- Smeta mi, zbog toga imamo svađe. Ljudi koji nas ismevaju, ja na njih imam reakcije, a Luka je suzdržan. Ja smatram da treba da reaguje, a on kaže da neće da ulazi u sukobe. Ja reagujem u sekundi, a ne znam zbog čega on nema potrebu. Kad on bude osetio mislim da će to uraditi, a ja da potenciram ne mogu i odustala sam - pričala je Anita.

- Luka je rekao da je prošle godine branio svoj stav i da je video kako je prošao. Kako si to protumačila i da li ti treba da ispaštaš zbog njegove prošle veze? - pitao je Darko Tanasijević.

- Rekla sam da neću da ispaštam jer je neko bio loš prema njemu. Ako vidi da imam poštovanja prema njemu, da ga pazim i mazim, onda baš ovde treba da ima stav i da me brani kao što nije ni prethodnu devojku branio - govorila je ona.

- Koliko je teško biti u vezi sa partnerom kom ne veruješ? - pitao je voditelj.

- Za stolom ga branim i naš odnos i da vidim da je pogrešio nikad neću da kažem i da drugi ljudi mogu da se slade. Mislim da je u odnosu prema meni iskren, ali što se tiče nekih drugih stvari ne znam kako da kažem, a da se pogrešno ne protumači. On ima neke loše postupke sa strane, ali ne bih ostala u odnosu da mislim da prema meni nije iskren - govorila je Anita.

Autor: A. Nikolić