Bila je sa čovekom čija je žena trudna: Terza stao u Sofijinu zaštitu, pa obelodanio prljavu prošlost Ane Spasojević! (VIDEO)

Više nikome neće da ćuti!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Jovan Ilić pokrenuo je novu temu, pa je razgovarao sa Borislavom Terzićem Terzom. Terza je na samom početkui razgovora žestoko oplepo po Ani Spasojević zbog pljuvanje Sofije Janićijević i otkrio da je njegova bivša drugarica imala aferu sa tiktokerom kojem je žena bila u drugom stanju.

- Ana pljuje Sofiju, a uradila je istu stvar. Bila je sa čovekom čija je žena bila trudna, ali ne želim još da iznosim. Ja mogu da kažem koji je dečko, koji je grad. Ja sam rekao ako pokušava da mi bude drugarica da ne treba da pljuje Sofiju. Najgore mi je to moralisanje, šta ti imaš sa Sofijom da je napadaš i blatiš? Glupo što to radi jer je i ona to radila prošle sezone. Sve mi je rekla, ali nema veze jer neću da kanalim momka pošto je možda i dalje sa tom ženom, ali ako nastavići reći ću. Ja ću da branim Sofiju, pa ćemo da vidimo kolike su one gospođetine i kolike su dame - govorio je Terza.

- Sofija, da li stojiš pri tome da možeš Milici da držiš časove dostojanstva? - pitao je Joca.

- Stojim iza svake svoje izgovorene reči. Prija mi što je Terza stao uz mene. Trebalo je to da uradi i prošle godine jer bismo mi bili najsrećniji par. Mislim da jedno drugome pokazujemo ljubav i da smo ostali zajedno sad bi nam bilo godinu i po dana. Žao mi je što se tad završilo, a možda je i trebalo jer nam je sad ljubav jača - govorila je Sofija,

Autor: A. Nikolić