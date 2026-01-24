AKTUELNO

UŽASNI SE PONAŠAŠ! Kačavenda sasula Aneli sve u lice, poručila joj da je dotakla samo DNO svojim ponašanjem, pa se osvrnula na Zoricu: Nisam imala nameru da... (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja se najviše zaigrala. Naredna koja je iskazala svoj stav bila je Vanja Živić.

- Asmin i Luka su dve osobe za koje smatram da su se veoma zaigrale. Asminova izjava da mu je Maja preča od Stanije me je šokirala. Lukine brojne izjave su uticale na to da smatram da se veoma zaigrao. Na trećem mestu je Jovan, smatram da se veoma poigrao sa Milosavom - kazala je Vanja.

- Prvo mesto je Aneli. Ovo kako se ona sada ponaša je katastrofalno. Poliva ljude jer iznose svoje mišljenje. Vređa decu, vređa pokojnike. Od dana današnjeg, ko mi decu pomene, dobija brutalan odgovor. Užasno se ponašaš. Na drugom mestu je Asmin, a na trećem je Zorica. Moram da kažem da je Zorica mene prva krenula da provocira, nisam želela da ratujem sa njom - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

