KIPTI POPUT EKSPRES LONCA! Nakon što mu je Maja skrenula pažnju da ne mašta o vezi sa njom, Asmen joj uputio reči koje će pamtiti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici Elite danas biraju osobu koja se najviše zaigrala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde ima ljudi koji su se previše zaigrali sa tuđim životima, ali i svojim. Mnogo gorih ovde od mene ima, da se ne lažemo. Međutim, uvek je lakše ići linijom manjeg otpora. Aneli Ahmić je devojka koja se zaigrala sa svojim moralom onog dana kada je legla sa Asminom u krevet, a samo dva dana pre toga je on rekao za njenu sestru brojne monstruozne stvari. Smatram da je Luka veoma preterao u nekom svom ponašanju, kao i Asmin - kazao je Dača.

- U pravu ste za to što ste rekli da sam se ja sam sa sobom zaigrao, istina. Maju nisam imao nameru da navedem, ali sada kada mi se ovako na kvarno obratila, ne mogu da je ne spomenem. Majo, ti pokušavaš mene da opišeš kao osobu koja se nada nečemu, govoriš da smo samo prijatelji, a zapravo me stalno provociraš. Na prvom mestu je Maja. Na drugom mestu je Luka, a na trećem je Jovana Cvijanović - pevačica - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

