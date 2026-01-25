AKTUELNO

Zadruga

Anita je izgorela zbog... Dača i Teodora napljuvali cimere, evo šta su uočili kod Luke i Stanojlovićeve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dača Virijević i Teodora Delić sedeli su u izolaciji, te su tako počeli da ogovaraju učesnike.

- Ja moram da ti ispričam nešto za Aneli i Anđela. Sede oni ispred pre nego što su im stigli pokloni, kaže Anđelo Aneli: "Moramo da čuvamo stražu, da nam neko ne pobaca poklone" - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita je izgorela, bukvalno - rekla je Teodora.

- Anita jeste, i zbog poklona Anđela i Aneli i zbog poklona Maje i Asmina - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita stoji i gleda, ne može da veruje da imaju više poklona - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

ANITA ILI ANELI?! Dača otkrio koja je više po njegovom ukusu, Teodora pokušala da PONIZI Stanojlovićevu na ODVRATAN način! (VIDEO)

Zadruga

Puče prijateljstvo: Dača shvatio da su Bebica i Teodora najveća smeća! (VIDEO)

Zadruga

RAZOTKRIVENI: Terza i Dača ubeđeni u simpatije Anite i Luke, evo kako se oni pravdaju (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Teodora priznala šta misli o Aneli, a onda je Dača počeo s raskrinkavanjem: Anđelo najbolje zna GDE SU LIMITI (VIDEO)

Zadruga

ZNAM ŠTA RADI: Dača uveren da je detektovao tajni plan Luke Vujovića! (VIDEO)

Domaći

I da je bilo, bilo je napolju, šta njih briga?! Anita se totalno pogubila zbog priče o aferi sa Reljom, progovorila i o problemima sa Lukom (VIDEO)