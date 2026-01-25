Anita je izgorela zbog... Dača i Teodora napljuvali cimere, evo šta su uočili kod Luke i Stanojlovićeve (VIDEO)

Šok!

Dača Virijević i Teodora Delić sedeli su u izolaciji, te su tako počeli da ogovaraju učesnike.

- Ja moram da ti ispričam nešto za Aneli i Anđela. Sede oni ispred pre nego što su im stigli pokloni, kaže Anđelo Aneli: "Moramo da čuvamo stražu, da nam neko ne pobaca poklone" - rekao je Dača.

- Anita je izgorela, bukvalno - rekla je Teodora.

- Anita jeste, i zbog poklona Anđela i Aneli i zbog poklona Maje i Asmina - rekao je Dačo.

- Anita stoji i gleda, ne može da veruje da imaju više poklona - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić