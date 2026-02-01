AKTUELNO

Zadruga

Uživo na Pinku: Počinje Izbacivanje, večeras će biti napeta borba

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Upravo na Pink televiziji počinje još jedna emisija "Izbacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević će u svom studiju ugostiti podršku nominovatnih takmičara ''Elite'', dok će Darko Tanasijević u dobro poznatom Šiša baru razgovarati sa pojedinim takimčarima koji su obeležili prethodnu nedelju svojim odnosima.

Foto: Jelena Simonović

Nominovani za ovu nedelju su Sunčica Bajić i Aneli Ahmić, a na vama je da odlučite ko će večeras napustiti imanje ''Elite'', zato glasajte za svoje favorite, a emisiju Izbacivanje pratite uživo na TV Pink.

Autor: Pink.rs

