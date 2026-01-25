AKTUELNO

Evo šta je naučio na afterima: Sale Luks na visini zadatka, pokazao svoje plesno umeće, pa naleteo na žestoku osudu Lepog Miće (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo su svi čekali da vide!

Naredni takmičar koji se predstavio sa svojom plesom izvedbom kojom je usijao celu diskoteku, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Odmah nakon njegovog nastupa žiri je dao svoj sud, a prvi je reč dobio Lepi Mića.

- Sale zna da je to ne volim, shodno tome će dobiti i ocenu - rekao je Mića.

- Sale je bio odličan. Baš si ostao u svom fazonu - rekla je Zorica.

- To je potpuno drugi žanr muzike od Zorice i Miće. To je tehno muzika gde je dozvoljeno sve i svašta - rekao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Malo ti je nedostaja kondicija. Vidi se da si prisustvovao mnogim rejv žurkama - rekao je Miki.

- To nisu rejv nego privatne žurke - rekao je Sale.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

