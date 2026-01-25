Evo šta je naučio na afterima: Sale Luks na visini zadatka, pokazao svoje plesno umeće, pa naleteo na žestoku osudu Lepog Miće (VIDEO)

Ovo su svi čekali da vide!

Naredni takmičar koji se predstavio sa svojom plesom izvedbom kojom je usijao celu diskoteku, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Odmah nakon njegovog nastupa žiri je dao svoj sud, a prvi je reč dobio Lepi Mića.

- Sale zna da je to ne volim, shodno tome će dobiti i ocenu - rekao je Mića.

- Sale je bio odličan. Baš si ostao u svom fazonu - rekla je Zorica.

- To je potpuno drugi žanr muzike od Zorice i Miće. To je tehno muzika gde je dozvoljeno sve i svašta - rekao je Ilija.

- Malo ti je nedostaja kondicija. Vidi se da si prisustvovao mnogim rejv žurkama - rekao je Miki.

- To nisu rejv nego privatne žurke - rekao je Sale.

Autor: A.Anđić