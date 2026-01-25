Ovo nije za one sa slabim srcem: Aneli opravdala nadimak lavice, pa bivšima pokazala kakvu su mačketinu izgubili! (VIDEO)

Nakon ovoga je svima jasno zašto se priča da je fatalna žena!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Na red je došla Aneli Ahmić, koja se u plesnom delu predstavila uz numeru Šakire "Whenever, Wherever".

Ona je plesala kao da se co život time bavi, a bivšima, kao i ostalim muškarcima nije bilo dobro dok su je gledali kako se uvija na bini.

Nakon nastupa usledili su komentari žirija.

- Čuo sam da je Luka pobegao napolje - rekao je Darko.

- Ne zna šta je propustio - rekla je Aneli.

- Energija, igra i pesma sve kako treba da bude. Ona je kao i Matora talentovana za ove stvari - govorio je Lepi Mića.

Autor: A. Nikolić