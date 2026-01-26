Raspametio sve: Takmičari obasipaju Uroša komplimentima, ovo od njega nisu očekivali! (VIDEO)

Svi prilaze da mu čestitaju!
Takmičari "Elite" odluili su da Urošu Staniću daju do znanja koliko je pokidao u svom plesnom performansu uz "Gangam style", pa su mu svi prilazili da ga hvale.
On nije mogao da dođe sebi od šoka i reakcija koje je izazvao kod cimera.
- Ti ovime treba da se baviš - rekao je Pečenica.
- On nije vežbao. Par ljudi su u ovome i oni ne treba da vežbaju - govorio je Bora.
- Bravo, bravo - rekla je Jovana advokatica.
- Ja sam očekivala da će biti dobro, ali ovoliko da ćeš da pokidaš - govorilča je Zorica.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić