Aneli ide u pevačke vode: Najavila prvu pesmu nakon Elite, a onda pravac turneja! (VIDEO)

Ponovo oduševila sve!
Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.
Na red je došla Aneli Ahmić koja je pevala pesmu Ane Nikolić "Terasa s pogledom na zid". Ona je na samom početku doživela kiks i zaboravila tekst, ali je na kraju uspela da izvuče situaciju.
Detaljnije pogledajte OVDE!
- Savršeno, pokazala je emociju. Znala sam ja da ona lepo peva i da ima talenat - rekla je Zorica.
- Aneli je to odlično uradila, dobra haljina - dodao je Miki.
- Možda odemo negde na turneju. Imam u planu da krenem da se bavim ovim i da nešto snimim - poručila je Aneli.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić