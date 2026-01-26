AKTUELNO

Zadruga

Aneli ide u pevačke vode: Najavila prvu pesmu nakon Elite, a onda pravac turneja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ponovo oduševila sve!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

Vrelo, vrelije, Maja Marinković: Tresu se silikoni, a oko zadnjice lanci! Ljudi ne trepću dok se uvija, Alibabi ide voda niz usta! (VIDEO)

Na red je došla Aneli Ahmić koja je pevala pesmu Ane Nikolić "Terasa s pogledom na zid". Ona je na samom početku doživela kiks i zaboravila tekst, ali je na kraju uspela da izvuče situaciju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Savršeno, pokazala je emociju. Znala sam ja da ona lepo peva i da ima talenat - rekla je Zorica.

- Aneli je to odlično uradila, dobra haljina - dodao je Miki.

Stručni žiri doneo odluku: Napeta bora, evo ko je odneo pobedu u plesnom performansu! (VIDEO)

- Možda odemo negde na turneju. Imam u planu da krenem da se bavim ovim i da nešto snimim - poručila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

