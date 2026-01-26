Eminem sa Temua: Šok performans Luke Vujovića, ljudi gledaju i ne veruju šta se dešava (VIDEO)

Smešno ili totalni promašaj?

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Na red je došao Luka Vujović koji je odlučio da se u pevačkom delom pokaže kao Eminem, ali on nije znao nijednu reč, pa je samo bacao izmišljen tekst, pa nikome nije bilo jasno šta on izvodi.

Nakon nastupa usledili su komentari žirija.

- Meni je ovo top i za sad mi je ovo bilo najsmešnije. Odlično je bilo, ovo nije lako - rekao je Bora.

- Ovo je teže neko prave reči koje se bubaju - poručio je Miki.

Autor: A. Nikolić