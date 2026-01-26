AKTUELNO

Zadruga

Eminem sa Temua: Šok performans Luke Vujovića, ljudi gledaju i ne veruju šta se dešava (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Smešno ili totalni promašaj?

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

Izvukao situaciju: Luka doleteo da Aniti pripomogne u plesnoj izvedbi, ona se totalno pogubila: Meni ovo ne ide! (VIDEO)

Na red je došao Luka Vujović koji je odlučio da se u pevačkom delom pokaže kao Eminem, ali on nije znao nijednu reč, pa je samo bacao izmišljen tekst, pa nikome nije bilo jasno šta on izvodi.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon nastupa usledili su komentari žirija. 

- Meni je ovo top i za sad mi je ovo bilo najsmešnije. Odlično je bilo, ovo nije lako - rekao je Bora.

Janjušu pala vilica do poda: Vruće scene Jovane Cvijanović nikoga nisu ostavile ravnodušnim, ovo se ne viđa svaki dan (VIDEO)

- Ovo je teže neko prave reči koje se bubaju - poručio je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

