Probio led: Janjuš pokazao kakav je glumac, žiri više očekivao od kralja humora! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije ispunio očekivanja!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma. 

Marko Janjušević Janjuš probio je led i u glumačkom delu, a njemu su oko performansa pomogli Filip Đukić i Milosava Pravilović. On je izveo legendarni deo iz filma "Mrtav ladan".

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo nije nešto što je meni smešno, ali ja Janjuš sam po sebi smešan - rekao je Ilija.

- Više mi se sviđa kad je originalan i kad je svoj. Kad je veštački to nije to. Kad smo snimali film za Novu godinu glumio je sebe i tu je bio najbolji, a ovo je solidno dobro - dodao je Miki.

- Ja ne znam da glumim ove ljude, kako? Ja sam svoj za sebe - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

