Stručni žiri dao svoj sud: Nakon trećeg kruga podelili ocene, ovo im je bila najteža odluka do sad! (VIDEO)

Napeta borba!
Kad su završeni svi glumački performansi voditelj Darko Tanasijević tražio je žiriju da saopšti kako je glasao.
Lepi Mića:
1 bod Janjuš
2 boda Asmin
3 boda Jovan Cvijanović
4 boda Uroš
5 bodova Anita
6 bodova Sale Luks
7 bodova Maja Marinković
8 bodova Aneli Ahmić
9 bodova Matora
10 bodova Luka Vujović
Ilija Pečenica:
1 bod Anita
2 boda Jovana Cvijanović
3 boda Janjuš
4 boda Asmin
5 bodova Sale
6 bodova Aneli
7 bodova Maja
8 bodova Uroš
9 bodova Luka
10 bodova Matora
Miki Dudić:
1 bod Janjuš
2 boda Uroš Stanić
3 boda Jovana
4 boda Anita
5 bodova Sale Luks
6 bodova Luka
7 bodova Asmin
8 bodova Matora
9 bodova Aneli
10 bodova Maja
Zorica Marković:
1 bod Jovana
2 boda Anita
3 boda Janjuš
4 boda Aneli
5 bodova Uroš
6 bodova Sale Luks
7 bodova Asmin
8 bodova Luka
9 bodova Matora
10 bodova Maja
Bora Santana:
1 bod Janjuš
2 boda Jovana Cvijanović
3 boda Asmin
4 boda Anita
5 bodova Sale Luks
6 bodova Aneli
7 bodova Uroš
8 bodova Maja
9 bodova Luka
10 bodova Matora
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić