Stručni žiri dao svoj sud: Nakon trećeg kruga podelili ocene, ovo im je bila najteža odluka do sad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeta borba!

Kad su završeni svi glumački performansi voditelj Darko Tanasijević tražio je žiriju da saopšti kako je glasao.

Lepi Mića:

1 bod Janjuš

2 boda Asmin

3 boda Jovan Cvijanović

4 boda Uroš

5 bodova Anita

6 bodova Sale Luks

7 bodova Maja Marinković

8 bodova Aneli Ahmić

9 bodova Matora

10 bodova Luka Vujović

Foto: TV Pink Printscreen

Ilija Pečenica:

1 bod Anita

2 boda Jovana Cvijanović

3 boda Janjuš

4 boda Asmin

5 bodova Sale

6 bodova Aneli

7 bodova Maja

8 bodova Uroš

9 bodova Luka

10 bodova Matora

Foto: TV Pink Printscreen

Miki Dudić:

1 bod Janjuš

2 boda Uroš Stanić

3 boda Jovana

4 boda Anita

5 bodova Sale Luks

6 bodova Luka

7 bodova Asmin

8 bodova Matora

9 bodova Aneli

10 bodova Maja

Foto: TV Pink Printscreen

Zorica Marković:

1 bod Jovana

2 boda Anita

3 boda Janjuš

4 boda Aneli

5 bodova Uroš

6 bodova Sale Luks

7 bodova Asmin

8 bodova Luka

9 bodova Matora

10 bodova Maja

Foto: TV Pink Printscreen

Bora Santana:

1 bod Janjuš

2 boda Jovana Cvijanović

3 boda Asmin

4 boda Anita

5 bodova Sale Luks

6 bodova Aneli

7 bodova Uroš

8 bodova Maja

9 bodova Luka

10 bodova Matora

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

