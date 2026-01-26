TENZIJA U VAZDUHU! Bora dobio BOGATU NAGRADU, a onda Uroš stavljen na TEŽAK ZADATAK! (VIDEO)

Ovo će za pojedince biti nedelja izobilja.

Nakon što je pročitano pismo da je Vanja Živić novi vođa u "Eliti 9", a adresu Bele kuće stiglo je još jedno obaveštenje.

- Draga Elito, što se tiče audicije za "Talent show" želimo da pohvalimo Boru, šaljemo mu 5.000 dinara, Uroš će takođe biti bogato nagrađen, jer je osvojio najviše glasova žirija. Uroš će ostati u Odabranima i izabraće svoju ekipu za Odabrane, zahvaljujući Uroševoj pobedi Odabrani će ove nedelje uživati u obrocima, dezertima i svemu ostalom - pisalo je u pismu a Uroš je odmah krenuo sa odabirom - pisalo je pismu.

- Matora, Dragana, Ivan, Maja, Nerio, Hana i Bora - rekao je Uroš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.