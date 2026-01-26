AKTUELNO

Zadruga

ILI ONA ILI ANELI: Anita ne prestaje, postavila Luki ultimatum (VIDEO)

Dosta joj je svega!

Anita Stanojlović i Luka Vujović su se sukobili u dvorištu Elite zbog Aneli Ahmić:

- Sada je ta situacija da mora ona kući ili da idem ja kući, ja to ne mogu da trpim više - rekla je Anita.

- Moraš da naučiš da se iskuliraš i da je iskuliraš - dodao je Luka.

- Kako da je kuliram, pominje mi dete, govori mi da mi se majka ku*va, a ti si od starta morao da zauzmeš stranu, a to nisi uradio - govorila je Anita.

- Ona je sada okej i sa Janjušem, ja to ne mogu - govorila je Anita.

