Zabljubila si se, ali nije ti uzvraćeno! Vanja Živić ubola Boginju u SLABU TAČKU, ona samo oborila pogled! (VIDEO)

Inače su u dobrim odnosima.

Vanja Živić je ovonedeljni vođa, a ona je nastavila da deli male budžete i iznosi mišljenja o svima.

- Boginja, vidim da imaš gard, da si povređivana, da si prošla neke teške stvari, ja sam to provalila i od tad smo dobre, super smo, okej smo, mislim da si odličan komentator, gađaš u metu, ne bojiš se nikoga, svakome kažeš šta misliš, to mi se dopada. Znam da si se zaljubila, nije ti to uzvraćeno, ali šta će biti, videćemo. Volela bih da se više sređuješ, jer si jako lepa devojka - rekla je Vanja.

- Nerio i Hana, mali budžeti. Nerio ti si ispričao svoju porodičnu priču i tad bio aktuelan, bilo mi je žao. Mislim da si se ugasio, čini mi se da se štediš, kratak si kad izlažeš, brz si, hoćeš da zbrzaš. Treba da komentarišeš svaku temu, a treba kao što i tebe svi komentarišu, deluješ kao dobar momak, stalno si nasmejan - navela je Živićeva.

- Sve je to tačno, ugasio sam se, sve je istina - rekao je Nerio.

- Hana, ti si dosta rečitija, umeš da kažeš i u glavu, ali ste ušli u zonu konfora, pratite, došla si, ispričala si to, brzinski, dopustili ste da vas pojedini ljudi ugase, mislim da imaš još dosta toga da kažeš - rekla je Vanja.

